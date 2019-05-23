В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге

Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге по итогам проведенного опроса ВЦИОМ, это прерогатива местных властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал. Как дальше будут приниматься решения – мы не можем вмешиваться. Все-таки, давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей дальше», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что, по словам епархии, опрос проводился в «подогретом» обществе.

«В Екатеринбурге идет диалог между представителями общественности, представителями церкви и, главное, городскими и региональными властями. Диалог продолжается. Мы надеемся, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», – добавил пресс-секретарь президента.

Тем временем глава Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма сообщил, что список площадок для возведения храма будет сформирован до следующей недели.

При этом он отметил, что не готов вычеркивать сквер на Октябрьской площади, в защиту которого проходили несанкционированные акции, из перечня возможных площадок под строительство храма, передает ТАСС.

Присутствовавший на встрече вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам «Русской медной компании», которая участвует в финансировании возведения храма, Олег Медведев напомнил, что за последние годы место строительство переносится уже в третий раз. Ранее горожане протестовали против возведения храма на искусственном острове в акватории городского пруда и на одной из площадей в центре.

«Наш вопрос о дальнейших гарантиях… Допустим, честный и объективный мы опрос провели, а что дальше? Мы видим, что наши противники к закону относятся философски… Я бы хотел от администрации получить какие-то заверения… Когда будет проведен опрос, когда будет принято решение, что будет дальше, какая наша защита», – сказал он.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

Вместе с тем екатеринбургская епархия выпустила специальное заявление в связи с публикацией результатов опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге, призвав горожан «внимательно ознакомиться с проектом» восстановления собора и заявив, что соцопрос, проведенный «во время обострения ситуации», представляет «лишь небольшой срез» и потому «не может отражать» реального положения дел.