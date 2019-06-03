РПЦ в Екатеринбурге решила продолжать выступать за строительство храма

Екатеринбургская епархия не планирует отступать от идеи строительства храма в городе, заявил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

«Мы приступаем к этому делу с молитвой, идем с открытым забралом, не скрывая, что хотим построить собор и от этой идеи отступать не намерены. Но хотим, чтобы это было дело всего города, всех людей, которые любят Бога», – сказал игумен, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Однако он не уточнил, выступает ли епархия за строительство собора именно в сквере на Октябрьской площади.

Игумен отметил, что епархия «не воевала» с противниками строительства храма в сквере. «Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то насолить или вызвать чье-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор», – сказал он, уточнив, что на такую реакцию жителей они не рассчитывали.

«Мы были уверены, что возрождение собора и восстановление исторической справедливости – это естественная мечта большинства горожан, людей верующих, православных. И потому даже не предполагали, что это могло кому-то не понравиться», – добавил представитель епархии.

Игумен Вениамин также напомнил, что в Свердловской области в сравнении с другими регионами России «очевидна недостаточность храмов по соотношению к количеству жителей».

«В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области. Оба дореволюционных кафедральных собора были снесены большевиками, нынешние же возведены как приходские храмы, а потому с этими задачами в должной мере не справляются», – сказал он.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.