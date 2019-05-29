Кандидат на пост премьера Британии отверг возможность Brexit без сделки

Кандидат на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра 40-летний Мэтт Хэнкок уверен, что вариант с выходом страны из ЕС (Brexit) без сделки не пройдет.

«Реальность такова, что у будущего премьера нет такого политического выбора, как Brexit без соглашения с Брюсселем», – сказал Хэнкок, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Он уточнил, что за такой выход из сообщества выступают большинство депутатов Палаты общин, и ее спикер Джон Беркоу сорвет любую попытку премьера обойти это мнение.

«Считаю, что спикер поспособствует созданию большинства [парламентариев] в Палате общин, которое выступит против выхода без сделки», – уточнил Хэнкок.

По его мнению, консерваторы должны выступить с весомыми аргументами в пользу «свободного предпринимательства и свободного общества», если они надеются одержать победу над Лейбористской партией на следующих парламентских выборах.

Ранее глава МИД страны Джереми Хант, который также претендует на пост премьера, призвал сторонников Brexit не злить Макрона и Меркель.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля.

Помимо Хэнкока на пост лидера правящей партии и премьер-министра страны претендуют еще 10 политиков-тори.