Глава МИД Британии призвал сторонников Brexit не злить Меркель и Макрона

Brexit без сделки обернется досрочными выборами в Великобритании, они станут «самоубийством» и «катастрофой» для правящей Консервативной партии, заявил глава МИД страны Джереми Хант, который претендует на место покидающей пост премьера Терезы Мэй.

Хант считает, что новые выборы порадуют лидера Партии Brexit Найджела Фаража, а лидера лейбористов Джереми Корбина приведут к власти. Глава МИД заявил, что в случае новых выборов тори исчезнут как политическая сила, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Так Хант отреагировал на готовность некоторых претендентов на пост премьера согласиться с «жестким» Brexit.

Он считает муссирование темы выхода из ЕС без сделки популизмом. Вместо этого следует просто отказаться от сделки, которую заключила с ЕС Мэй и договориться о новых условиях, сказал Хант.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия «рассматривает популизм как экзистенциальную угрозу всему их проекту».

Хант напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена политикой партии «Альтернатива для Германии», а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе «только что проиграл» выборы в Европарламент «Национальному объединению» Марин Ле Пен. Так что «последнее из того, что им хотелось бы делать – это идти на уступки тому, что они воспринимают как популистское движение Великобритании», сказал Хант.

Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля.