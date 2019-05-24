Названы сроки избрания нового премьера Британии

Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля, перед уходом парламента на летние каникулы, сообщили в пресс-службе совета партии.

«Мы ожидаем, что этот процесс (определения кандидатов на пост лидера) будет завершен к концу июня, что даст возможность провести ряд собраний по всей стране, на которых депутаты смогут встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, после чего проголосуют с тем, чтобы результаты их волеизъявления были объявлены до ухода парламента на летние каникулы (что ожидается 20 июля)», – говорится в совместном заявлении членов партийного совета, передает ТАСС.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что слухи о возможном преемнике Мэй на посту премьер-министра не внушают оптимизма. «Дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займет освобождающееся кресло премьера. Слухи пока разные. И они большей частью, увы, тоже не внушают оптимизма», – написал Косачев в Facebook.

«Нам уходящая премьер-министр запомнится прежде всего скандальным «хайли лайкли» – то есть недоказанными обвинениями в адрес России, на основании которых целый ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов», – добавил сенатор.

По его мнению, ноу-хау Мэй стало ориентиром для многих западных стран, «которые не считают нужным утруждать себя строгими доказательствами, когда речь заходит о России». «Поэтому не думаю, что у нас будут слишком горевать по поводу ухода Мэй», – предположил Косачев.

Ранее в Кремле заявили, что премьерство Терезы Мэй пришлось на непростой период двусторонних отношений Москвы и Лондона.

В пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Завершая речь, Мэй не могла сдержать слез.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.