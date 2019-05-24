В Кремле прокомментировали отставку Мэй

Премьерство Терезы Мэй пришлось на непростой период двусторонних отношений Москвы и Лондона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», – заявил Песков, отвечая на просьбу озвучить оценку роли Мэй в отношениях Москвы и Лондона, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также заявил, что Москва внимательно следит за процессами, связанными с Brexit. «Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в Евросоюзе. Мы очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Ранее в пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Завершая речь, Мэй не могла сдержать слез.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Блогеры, комментируя решение Мэй, вспомнили о ее низком рейтинге и сделали предположения о том, кто станет новым главой правительства Соединенного Королевства.