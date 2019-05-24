Блогеры отреагировали на отставку Мэй

Блогеры, комментируя решение Терезы Мэй покинуть пост премьер-министра Великобритании, вспомнили о ее низком рейтинге и сделали предположения о том, кто станет новым главой правительства Соединенного Королевства.

«Радость от ухода Мэй, безусловно, безмерна. Мы по этому поводу даже открыли в редакции пару баночек Гиннесса. Но обольщаться не стоит – приход Джереми Корбина лучше отношения с Великобританией не сделает, а, скорее, наоборот. Госаппарат и спецслужбы устроят ему ремейк истории с Трампом с вбросами о русском влиянии, и Корбину придется еще более ужесточать свою позицию в отношении России, чтобы отбиваться от этих обвинений. Ничего хорошего, одним словом», – написали авторы телеграм-канала Милитарист.

В свою очередь автор телеграм-канала «Товарищ майор» сыронизировал: «Надо же, убрали Терезу Мэй даже без помощи Баширова и Петрова».

Автор телеграм-канала Катарсис вспомнил о том, что Мэй, по мнению многих британцев, стала худшим премьером за почти 80 лет. «Мэй официально уйдет в отставку 7 июня. Особенно радоваться такому бесславному концу ее карьеры должен Дэвид Кэмерон. В британском обществе был консенсус, что он худший премьер со времен Чемберлена. Но кажется, что Мэй смогла его превзойти», – написал автор канала.

При этом он предположил, что и «антирейтинг» Мэй может быть побит: «Ее вероятным сменщиком может стать Борис Джонсон, в этом случае и ее антипервенство может оказаться недолгим».

Ранее в пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Завершая речь, Мэй не могла сдержать слез.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.