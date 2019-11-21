В Кремле отреагировали на заявления Киева об «украденном» с кораблей оборудовании

Заявления Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование, вряд ли повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли слова украинских властей о краже оборудования повлиять на подготовку саммита, передает РИА «Новости».

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Сразу после этого на Украине заявили об исчезновении унитазов, оборудования и даже нижнего белья с кораблей. Киев составил перечень оборудования, якобы украденного с возвращенных Россией кораблей.

ФСБ России в ответ заявила, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение своих слов ведомство опубликовало соответствующее видео.