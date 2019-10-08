Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике

Новый руководитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что у мировой экономики наблюдается рекордное замедление роста.

«Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75% стран мира испытывали ускорение. Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется... Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия», – сказала Георгиева в программной речи, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в случае серьезного спада корпоративный долг вырастет до 19 трлн долларов, что составляет 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках мира.

Она добавила, что причиной существующей ситуации также стали торговые войны.

«В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 млрд долларов к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП», – сказала Георгиева.

Напомним, 16 июля глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку. В начале июля Лагард предложили пост главы Европейского центробанка. Кристалина Георгиева была избрана главой МВФ в сентябре, 1 октября она официально вступила в должность.