Задержание Елены Одновол назвали предупреждением всем крымчанам

«Считаю, что ее задержание – сигнал всем крымчанам, которые выезжают на Украину. Если кто-то думает, что это безопасно, то это не так», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя задержание украинскими силовиками крымской активистки Елены Одновол. При этом он отметил, что выезжала на Украину она самостоятельно по личным делам.

Активистка «Волонтеров Победы» Елена Одновол поехала на Украину самостоятельно по личным делам, рассказал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Она ведь и раньше неоднократно выезжала на Украину, проводя и участвуя там в различных мероприятиях, которые связаны со здоровым образом жизни», – отметил он. В связи с этим он считает это задержание ее собственной большой ошибкой, ведь, учитывая общественную деятельность Одновол, такая реакция украинских силовиков была предсказуема.

Она была «Волонтером Победы» в Крыму, делала очень много для сохранения памяти о Великой Отечественной Войне, оказывала помощь ветеранам. «Она, конечно, не была доверенным лицом Путина, но она приняла публичное участие в президентской кампании, участвовала в сборе подписей, фотографировалась с доверенными лицами Путина, вела активную деятельность в социальных сетях, давал интервью федеральным каналам. Затем, судя по всему, она оказалась на небезызвестном «Миротворце» и позже ее задержали на границе», – объяснил Цеков.

«Считаю, что ее задержание – сигнал всем крымчанам, которые выезжают на Украину. Если кто-то думает, что это безопасно, то это не так», – подчеркнул сенатор.

«Украинские власти добрались уже до простых людей, до активистов, которые имеют свою позицию, которая отличается от позиции официального Киева. Данный случай стоит в одном ряду с задержанными моряками. Для чего они это делают? Думаю, будут пытаться обменивать этих людей на каких-то граждан Украины, которые осуждены в России. Таково мое предположение. В результате они достигнут того, что крымчане еще больше полюбят Россию, и с еще большей неприязнью будут относиться к украинской власти и Украине как государству», – предположил собеседник.

Цеков объяснил, что практически все жители Крыма, которые едут по личным делам на Украину, едут по украинским паспортам, так как если крымчанину ехать по российскому паспорту, то его могут отобрать украинские пограничники. «Она посчитала, что если она едет по украинскому паспорту – то проблем у нее не будет. Раньше-то она выезжала, но это было до активного вовлечения в президентскую кампанию», – пояснил сенатор.

Стоит добавить, что в целом для людей, имеющих двойное гражданство, при выезде из одной страны, гражданином, которой он является, в другую предусматривается следующий порядок: выезд осуществляется по паспорту покидаемой страны, а въезд в другую страну уже по ее документу. Так что в данном случае Одновол просто выполняла предписанные нормы.

Напомним, в среду стало известно, что херсонский городской суд принял решение заключить Елену Одновол под стражу на два месяца.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма, активиста движения «Волонтеры Победы» Елены Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

Позже в связи с заадержанием Елены Одновол, Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович.

Во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержалана границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».