Лидер Ирана назначил нового главу ВКС КСИР

Хаменеи назначил Мусави командующим ВКС КСИР после удара Израиля

Tекст: Мария Иванова

Генерал-майор Маджид Мусави назначен новым командующим Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает ТАСС. Соответствующий указ подписал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи после гибели предыдущего руководителя, генерал-лейтенанта Амира Али Хаджизаде, в результате удара Израиля.

В тексте указа Хаменеи подчеркнул, что решение принято «ввиду славной, почетной и мученической кончины генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук позорного сионистского режима», а также с учетом рекомендаций главнокомандующего КСИР и профессиональных качеств Мусави.

До назначения на новую должность Маджид Мусави занимал пост заместителя главы ВКС КСИР. Воздушно-космические силы КСИР отвечают за ракетную программу и аэро-космические разработки Ирана и считаются ключевым инструментом обороны страны.

Напомним, накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бывшего министра обороны Амира Хатами главой армии страны.

Новый главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал суровые последствия для Израиля за удары по иранской территории.