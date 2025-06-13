Хаменеи назначил экс-министра обороны Хатами главой армии Ирана

Tекст: Мария Иванова

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бывшего министра обороны Амира Хатами новым главнокомандующим армией, передает ТАСС.

В официальном приказе, распространенном гостелерадиокомпанией, отмечается: «Принимая во внимание вашу преданность делу, компетентность и деловую хватку, настоящим назначаю вас на должность главнокомандующего армией Исламской Республики Иран с присвоением звания генерал-лейтенанта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

Иран ранее подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР. В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном.