Москалькова обратилась к украинской коллеге в связи с задержанием Елены Одновол

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма, активиста движения «Волонтеры Победы» Елены Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

«Крайнее недоумение и обеспокоенность вызывает задержание на пункте выезда «Чонгар» жительницы Крыма Елены Одновол», – цитирует заявление Москальковой ТАСС.

Отмечается, что Одновол занимается патриотическим воспитанием и помощью ветеранам. Москалькова называет абсурдным обвинение активистки генпрокурором Луценко в проведении некоей подрывной деятельности против Украины.

«Подобное обвинение выглядит абсурдным на фоне той деятельности, которой Елена посвятила свою жизнь», – отмечает Тптьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, подобная акция в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг, общую победу.

«Уверена, что инициаторы подобных действий, которые выглядят как откровенные провокации, своей цели не достигнут», – убеждена Москалькова.

«В связи с неправомерным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма», уполномоченный по правам человека в России «направила обращение уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украине Людмиле Денисовой с просьбой в скорейшем освобождении Елены Одновол».

Аналогичные обращения Татьяна Москалькова направила в несколько международных организаций.

Ранее в связи с заадержанием Елены Одновол, Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович.

Во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержалана границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».