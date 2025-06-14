Стармер заявил о невозможности отправки британских войск на Украину без США

Tекст: Александра Юдина

Стармер заявил, что всегда подчеркивал необходимость защиты, которую могут обеспечить только США, передает ТАСС.

Он отметил, что не видит причин сомневаться в способности двух стран действовать совместно, напомнив о многолетней истории сотрудничества по вопросам безопасности.

Глава британского правительства подчеркнул, что не собирается раскрывать детали закрытых дискуссий, однако считает отношения между Британией и США по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными крайне прочными.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии. Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.