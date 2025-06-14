Россиян предупредили о запрашивающих информацию о ситуации в Иране мошенниках

Tекст: Александра Юдина

Появились фейковые Telegram-каналы и чаты, которые обращаются к россиянам с просьбой выйти на связь с посольством якобы для получения актуальных данных о происходящем в Иране, передает РИА «Новости».

По данным дипмиссии, такие обращения преследуют цель получить личную информацию граждан.

В посольстве считают, что мошенники используют ситуацию и выдают себя за представителей официальных структур для сбора сведений у россиян. Дипломаты призвали граждан быть бдительными и не передавать свои данные неизвестным лицам или источникам.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, первым атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

В субботу в Тель-Авиве заявили о расширении ударов по ядерным объектам Ирана. Как уточнили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары также наносятся по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.