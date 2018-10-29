«Спартак» победил «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

Прошедшая в Москве встреча четвертого тура группы G завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голы забили Лоренсо Мельгарехо (22-я минута), Луис Адриано (58) и Софьян Ханни (59), передает РИА «Новости».

У «Рейнджерс» отличились Даниэл Кандеяш, забивший в ворота на 27-й минуте, и Гленн Миддлтон – на 41-й.

У «Спартака» мяч в свои ворота срезал Роман Еременко (5), у гостей – Коннор Голдсон (35).

Видео голов и интересных моментов игры опубликованы на сайте «Матч ТВ».

Эта победа стала первой на групповом этапе для московского клуба.