Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.34 комментария
Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю
Иран планирует нанести удары по базам США и продолжить атаки на Израиль, сообщает агентство Fars.
По данным источника, знакомого с планами военного командования, в Тегеране готовятся масштабные ответные действия против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Источник агентства указывает, что война, начавшаяся с действий Израиля, будет распространяться на все территории, занятые этим государством, а также на американские базы в регионе. Он отметил, что агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана.
По словам собеседника Fars, противостояние не завершится на предпринятых ранее шагах, и удары будут продолжаться.
Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.