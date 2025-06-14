Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю

Tекст: Александра Юдина

По данным источника, знакомого с планами военного командования, в Тегеране готовятся масштабные ответные действия против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Источник агентства указывает, что война, начавшаяся с действий Израиля, будет распространяться на все территории, занятые этим государством, а также на американские базы в регионе. Он отметил, что агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана.

По словам собеседника Fars, противостояние не завершится на предпринятых ранее шагах, и удары будут продолжаться.

Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.