Туск заявил о риске глобальной войны из-за эскалации между Израилем и Ираном

Туск предупредил о риске мировой войны на фоне конфликта между Израилем и Ираном

Tекст: Вера Басилая

Туск выступил с заявлением о возможном начале глобального вооруженного конфликта, если противостояние между Израилем и Ираном продолжит усиливаться, передает ТАСС.

По его мнению, ситуация развивается в сторону региональной войны с применением обычных вооружений, что может привести к дестабилизации всего мира.

«Со времен Второй мировой войны мы не были так близки к глобальному конфликту», – написал он в соцсети X (экс- Twitter, заблокирована в России).

Он также призвал Европу и США объединить усилия для сдерживания дальнейшей эскалации, отметив, что еще не поздно предпринять необходимые шаги. По словам польского премьера, сотрудничество западных стран может стать ключом к предотвращению масштабной войны.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал израильские атаки «актом государственного терроризма и вопиющим нарушением международного права».

Американский журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от поддержки Израиля и позволить ему вести собственные войны.

Россия осудила израильские атаки.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать Тель-Авив, если Иран ответит на действия Израиля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения отношений между Израилем и Ираном.