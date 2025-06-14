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Туск заявил о риске глобальной войны из-за эскалации между Израилем и Ираном
Туск предупредил о риске мировой войны на фоне конфликта между Израилем и Ираном
Противостояние Израиля и Ирана способно спровоцировать масштабный международный конфликт, если Европа и США не примут скоординированные меры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Туск выступил с заявлением о возможном начале глобального вооруженного конфликта, если противостояние между Израилем и Ираном продолжит усиливаться, передает ТАСС.
По его мнению, ситуация развивается в сторону региональной войны с применением обычных вооружений, что может привести к дестабилизации всего мира.
«Со времен Второй мировой войны мы не были так близки к глобальному конфликту», – написал он в соцсети X (экс- Twitter, заблокирована в России).
Он также призвал Европу и США объединить усилия для сдерживания дальнейшей эскалации, отметив, что еще не поздно предпринять необходимые шаги. По словам польского премьера, сотрудничество западных стран может стать ключом к предотвращению масштабной войны.
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