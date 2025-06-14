Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Киевские власти были вынуждены забрать тела погибших солдат ВСУ, но сделали это не по собственной инициативе или в рамках договоренностей, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

Балицкий подчеркнул: «Их решение – не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам». По его словам, значительный вклад в эту работу внесли власти региона, когда публично обозначили отказ Киева забирать погибших и напомнили, что у каждого из них есть имя и свою судьбу скрыть не удастся.

Балицкий отметил, что властям Украины не удастся скрыть свои потери, так как известно имя каждого погибшего. Он также выразил уверенность, что Запорожье, как и другие города, будет освобожден от киевского режима, и заявил о поддержке местных жителей.

В регионе начал работу гуманитарный канал связи, через который жители еще не освобожденных территорий могут сообщать о военных и гражданских преступлениях, а также о случаях принудительной мобилизации. Балицкий подчеркнул, что это позволит не допустить ухода от ответственности тех, кто совершал преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская сторона осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, при этом Украина не отдала ни одного тела.

В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле.