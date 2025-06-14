Иранская армия заявила о поражении целей дронами Aresh на территории Израиля

«Сегодня я хочу обратиться к вам, гордый народ Ирана. Этот режим никогда не был таким слабым. Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтоб ваш голос услышали. Я с вами. Народ Израиля с вами», – говорит Нетаньяху на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Он заявил, что исламский режим, который якобы угнетает иранцев почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль, поэтому цель военной операции – устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима.

«Двигаясь к достижению нашей цели, мы расчищаем путь вам, чтобы вы добились свободы», – сказал он.

Израильский премьер уверен, что авиаудары по Ирану дают шанс народу «объединиться вокруг своего флага и исторического наследия», чтобы встать на борьбу «за свободу от режима угнетателей».

Для убедительности и подтверждения солидарности с иранским народом Нетаньяху произнес несколько фраз на фарси и напомнил о долгой истории отношений между Израилем и Ираном.

Израильский премьер несколько раз подчеркнул, что борьба ведется не с народом, но с «кровожадным исламским режимом», который угнетает и ввергает иранцев в нищету.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.