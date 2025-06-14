  • Новость часаTasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
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    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    14 июня 2025, 10:25 • Новости дня

    Заочно осужденный экс-глава ФБК Волков задолжал налоговой 143 тыс. рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший глава ФБК* (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России) Леонид Волков, признанный в России иноагентом, имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 143 тыс. рублей, сообщают правоохранительные органы.

    По информации правоохранителей, сумма долга Волкова составляет 142 тыс. 949 рублей, передает ТАСС.

    Волков признан виновным по ряду статей, в том числе за создание и участие в экстремистском сообществе, вовлечение несовершеннолетних в преступления, два эпизода вандализма по политическим мотивам, реабилитацию нацизма, распространение ложной информации о действиях ВС России, создание организации, посягающей на права граждан, и финансирование экстремистской деятельности.

    Ранее бывшего главу ФБК* Волкова заочно осудили в России на 18 лет. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Волкова к 18 годам лишения свободы. Приговор был вынесен 11 июня после того, как государственный обвинитель также просил назначить ему 18 лет тюрьмы.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – это вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Киевские власти были вынуждены забрать тела погибших солдат ВСУ, но сделали это не по собственной инициативе или в рамках договоренностей, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По его словам, Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

    Балицкий подчеркнул: «Их решение – не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам». По его словам, значительный вклад в эту работу внесли власти региона, когда публично обозначили отказ Киева забирать погибших и напомнили, что у каждого из них есть имя и свою судьбу скрыть не удастся.

    Балицкий отметил, что властям Украины не удастся скрыть свои потери, так как известно имя каждого погибшего. Он также выразил уверенность, что Запорожье, как и другие города, будет освобожден от киевского режима, и заявил о поддержке местных жителей.

    В регионе начал работу гуманитарный канал связи, через который жители еще не освобожденных территорий могут сообщать о военных и гражданских преступлениях, а также о случаях принудительной мобилизации. Балицкий подчеркнул, что это позволит не допустить ухода от ответственности тех, кто совершал преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская сторона осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, при этом Украина не отдала ни одного тела.

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Воробьев: Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семимесячная девочка, оставленная матерью в аэропорту Антальи, обрела приемную семью в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что девочка по имени Николь, которую мать оставила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, была найдена и передана врачам. После этого она находилась в турецкой больнице и доме ребенка, пока российские и турецкие ведомства договаривались о возвращении.

    Губернатор отметил, что недавно Николь приехала в Подмосковье вместе с приемной мамой Марией в Павловский Посад, где ее приняли в опытную семью Макаровых. У этой семьи уже есть еще один приемный ребенок. Губернатор выразил благодарность всем ведомствам, которые помогли вернуть девочку на родину.

    Кроме того, он напомнил, что в Московской области отказались от системы детских домов, а все дети-сироты воспитываются в приемных или гостевых семьях. Воробьев подчеркнул, что для желающих усыновить ребенка действует онлайн-запись на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг.

    По словам губернатора, в Подмосковье насчитывается порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей, которые заботятся о более чем 21 тыс. детей-сирот. Воробьев выразил уверенность, что теперь у Николь все будет хорошо.

    Накануне девочка, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении.

    Напомним, россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. Уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.

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    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова молдавского политолога Анатаола Цэрану, заявившего в эфире ТВ о «некачественной этнической части» общества.

    Цэрану, рассуждая о русскоязычных молдаванах, заявил, что они реже проявляют критическое мышление, и охарактеризовал это как «тревожный симптом» существования «некачественной этнической части» общества, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что подобные публичные заявления, которые ставят под сомнение «качественность» людей по этническому признаку, являются саморазоблачением нацизма. По словам Захаровой, «нацист, публично заявляющий по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице».

    Дипломат напомнила, что такие высказывания в Молдавии остаются без реакции правоохранительных органов, несмотря на наличие соответствующей статьи в местном Уголовном кодексе. Захарова также отметила, что подобные проявления неонацизма и сегрегации становятся все более частым явлением в современной Молдавии. Она провела параллели между риторикой молдавских политологов и пропагандой времен Второй мировой войны.

    В сентябре русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.

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    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

    Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления были освобождены населенные пункты Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.

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    13 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о поведении украинских властей и их отношении к помощи со стороны Будапешта.

    В эфире радио Kossuth Орбан указал, что Венгрия принимает украинских беженцев, предоставляет им работу, заботится о детях и обеспечивает их безопасность, не требуя благодарности, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Но говорить после этого о неуважении – это перебор. И Зеленскому надо это понять». Премьер подчеркнул, что Венгрия не будет вставать на колени перед Украиной, как это делает Западная Европа.

    Орбан также добавил, что хорошо понимает, кто такой президент Украины, и считает, что украинское руководство не должно разговаривать с венграми высокомерно.

    В завершение он заявил, что Киев не вправе требовать одобрения от Будапешта по вопросу вступления в Евросоюз, ведь, по мнению Орбана, Украина не имеет права становиться членом этого объединения.

    Ранее Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому «украинцев лучше держать вне Евросоюза». Он также заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.

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    13 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования из-за многочисленных жертв среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

    Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

    Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

    В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    13 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Орбан предупредил о риске войны Европы с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения, что принятие Украины в Евросоюз может привести к втягиванию всех стран ЕС в конфликт с Россией.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал опасения о рисках вступления Украины в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Если мы примем украинцев в ЕС, мы примем и войну. Представьте, если бы ЕС выполнил просьбу украинского президента, который на самом деле угрожал нам, и принял Украину. Тогда сегодня у нас была бы страна-член, который в настоящее время ведет войну на своих восточных границах. Это лишь вопрос времени, когда все страны-члены ЕС будут вовлечены в эту войну, потому что тогда это будет наша война».

    Орбан назвал ошибочной стратегию Запада, рассматривающего Россию как угрозу и стремящегося к войне с ней. Он отметил, что Украина не смогла бы существовать без поддержки Запада и ЕС не стоит создавать дополнительные проблемы, принимая такую страну.

    Премьер подчеркнул, что Венгрия не заинтересована в направлении своих военных на Украину и не будет рисковать жизнями своих граждан ради этого конфликта.

    Ранее Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину».

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    13 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Дрон группировки «Днепр» транслировал гимн России в Херсоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Херсоне дрон с акустической системой несколько раз воспроизвел гимн России, собрав местных жителей у места трансляции.

    Военные из расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» использовали коптер для проигрывания гимна России в Херсоне, передает РИА «Новости». На беспилотник была установлена акустическая система, с помощью которой транслировался гимн.

    Дрон стартовал с левого берега Днепра, преодолел системы ПВО и радиоэлектронной борьбы противника и завис над одним из зданий в Херсоне. После этого через подвешенную колонку зазвучал российский гимн.

    По данным Минобороны РФ, жители города подходили к месту, где находился дрон, чтобы послушать. Гимн был проигран не менее трех раз. После завершения акции дрон благополучно вернулся на левый берег Днепра.

    Напомним, накануне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли массовые торжества, посвященные Дню России.

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