Бывшего главу ФБК Волкова заочно осудили в России на 18 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

По решению Второго Западного окружного военного суда Москвы Волков заочно приговорен к 18 годам лишения свободы, передает ТАСС.

К наказанию также добавлен штраф в размере 2 млн рублей и шестилетний запрет на администрирование сайтов. Согласно решению суда, первые пять лет Волков должен провести в тюрьме, а оставшиеся 13 – в колонии строгого режима.

Волкова признали виновным по ряду тяжких статей, включая создание и участие в экстремистском сообществе, вовлечение несовершеннолетних в преступления, вандализм по политическим мотивам, реабилитацию нацизма и распространение ложных сведений о действиях Вооруженных сил России. Также в числе обвинений фигурируют создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан, и финансирование экстремистской деятельности.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинения. Волков не находится на территории России с 2019 года, в 2021 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В июне 2024 года юристы проанализировали публичные высказывания Волкова, и пришли к выводу, что в отношении него могут завести новые уголовные дела.