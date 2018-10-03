США вышли из протокола Венской конвенции о дипломатических сношениях

Соединенные Штаты выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в связи с тем, что Палестина подала иск в Международный суд ООН к Вашингтону из-за переноса посольства в Израиле в Иерусалим.

«Президент принял решение о том, что Соединенные Штаты выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях», – передает ТАСС слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Он пояснил, что такое решение принято после того, как «так называемое Государство Палестина» подало в Международный суд ООН иск против США из-за переноса посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

О признании Иерусалима столицей Израиля президент США Дональд Трамп объявил в декабре 2017 года. В мае в Иерусалиме открылось американское посольство.