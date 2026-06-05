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Мосгорсуд признал законным лишение статуса уехавших из страны адвокатов
Апелляционная инстанция оставила в силе решение о прекращении полномочий троих юристов, покинувших Россию более двух лет назад, сообщили в пресс-службе суда.
Московский городской суд отклонил жалобы Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая на решение Хамовнического суда. Ранее инстанция лишила их профессионального статуса из-за длительного пребывания за пределами страны, передает РИА «Новости».
Представители пресс-службы отметили правомерность действий нижестоящей инстанции. «Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив апелляционные жалобы без удовлетворения», – сообщили в ведомстве.
Известно, что все трое юристов ранее работали в адвокатском бюро «Бартолиус». Мужчины находятся за границей уже более двух лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство юстиции инициировало процедуру прекращения статуса этих адвокатов.
В апреле ведомство потребовало лишить юристов профессионального статуса через суд.
Позже Хамовнический суд Москвы удовлетворил данный иск.