В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»

Reuters: Норвежская разведка заявила о запуске «Буревестника» с Новой Земли

Tекст: Вера Басилая

Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на архипелаге Новая Земля, сообщил Reuters глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, передает РБК.

По данным разведки, испытания прошли 21 октября на Центральном полигоне архипелага, который исторически использовался для ядерных тестов СССР.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», – заявил Стенсенес.

Архипелаг Новая Земля в Архангельской области стал местом свыше ста ядерных испытаний, на его долю пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов СССР. Там же в 1961 году была испытана «Царь-бомба» – самая мощная в истории ядерная авиабомба с зарядом примерно 58 мегатонн. С момента распада СССР Россия подобных испытаний больше не проводила.

В МИД России заявили, что ракетные испытания «Буревестника» были проведены с учетом всех международных соглашений.

Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.