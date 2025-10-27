Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
В МИД указали на соответствие испытания «Буревестник» международным обязательствам
Ракетные испытания «Буревестника» были проведены с соблюдением всех международных соглашений, заявил заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», – указал Воронцов, отвечая претензии со стороны США, передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
В Госдуме заявили о непревзойденной дальности ракеты «Буревестник».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.