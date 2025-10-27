В Госдуме заявили о непревзойденной дальности ракеты «Буревестник»

Депутат Журавлев заявил о непревзойденной дальности ракеты «Буревестник»

Tекст: Елизавета Шишкова

Запуск ядерной ракеты «Буревестник» является явным намеком Соединенным Штатам на военные возможности России, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает Газета.Ru. Он объяснил, что ракета неуязвима для систем противовоздушной обороны, таких как американский Patriot.

По словам Журавлева, главное преимущество ракеты 9М730 «Буревестник» – практически неограниченная дальнобойность. Он уточнил, что запуск на дальность 14 000 километров совпал с периодом охлаждения российско-американских отношений и стал своеобразным сигналом Вашингтону.

Журавлев заявил: «Российский «Буревестник» с легкостью поразит любую цель на американском континенте». Депутат также добавил, что ракета может летать почти бесконечно долго, идет на малой высоте, огибая рельеф местности, что делает ее невидимой для таких систем ПВО, как Patriot.

Парламентарий подчеркнул, что это оружие абсолютно нового класса, не имеющее аналогов в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом на фоне этих испытаний. Заявление Владимира Путина стало предупреждением для Британии.