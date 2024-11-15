Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
Песков заявил об удовлетворенности Кремля волей Китая развивать отношения
Песков отметил привилегированное партнерство России и Китая на фоне антикитайской позиции США
Россия удовлетворена политической волей Китая на развитие привилегированного стратегического партнерства между государствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что эти отношения основаны на взаимном стремлении к развитию и углублению сотрудничества, передает ТАСС.
Песков также подчеркнул, что поездка секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай является частью этой стратегии укрепления партнерства. Он отметил, что визит включает обсуждение чувствительных вопросов и является звеном в широкой цепи диалога между двумя странами.
Ранее Шойгу заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с Сергеем Шойгу подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между Россией и Китаем для защиты общих интересов на фоне сложной международной обстановки.
Шойгу заявил также о готовности России укреплять взаимодействие с Китаем по вопросам правоохранительных органов и безопасности.