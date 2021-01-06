Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В России наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавируса, в период новогодних праздников медслужба в полном объеме оказывает всю необходимую помощь гражданам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но всё еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев (заражения)», – цитирует РИА «Новости» министра.

Также он отметил, что около 24% коечного фонда для больных COVID-19 остаются свободными, в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан.

По его словам, в домашних условиях проходят лечение 82% пациентов. При этом, как подчеркнул глава Минздрава, серьезных сбоев при оказании медицинской помощи россиянам во время новогодних праздников не зафиксировано.

«В период новогодних праздников медицинская служба продолжает в полном объеме оказывать всю необходимую медицинскую помощь гражданам. <...> По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи», – добавил министр.

Мурашко подчеркнул, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, в России в эти дни не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медпомощи.

Одновременно с тем министр отметил, что в период праздников на 126% выросло число пациентов, пострадавших в ДТП. По его словам, причиной в основном становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания.