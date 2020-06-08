Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 32 копейки – до 68,38 рубля, курс евро снизился на 32 копейки, составив 77,24 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 42,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



