Песков поблагодарил журналистов за работу в «странном» году
30 декабря 2020, 13:21
Текст: Евгения Шестак
В Кремле желают, чтобы в 2021 году все сотрудники СМИ вернулись к привычной работе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу в истекшем странном году. Хочу нам всем пожелать, чтобы уже в следующем году мы вернулись к привычной работе. Будем надеяться на лучшее», – цитирует ТАСС Пескова.
Он призвал сотрудников СМИ «надеяться на лучшее» и пожелал им «счастья и здоровья в новом году».
Также Песков отметил, что 31 декабря не планирует проводить традиционный телефонный брифинг для представителей СМИ. При этом пообещал в случае острой необходимости быть на связи.
Ранее Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии.