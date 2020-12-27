Песков назвал самое яркое воспоминание 2020 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии.

«Наверное, приход вот этого состояния – доселе неизведанного, доселе неиспробованного», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, что стало для него самым ярким воспоминанием года, передает ТАСС.

Пресс-секретарь напомнил, что год «начинался с грандиозных планов», и для их воплощения было сделано все необходимое. Так, в послании Федеральному собранию в январе президентом были озвучены «абсолютно новые стратегические установки», под реализацию этих целей был «смонтирован кабинет министров». Правительство в новом составе было специально «спроектированным для рывка», заметил Песков.

«И вдруг повестка дня абсолютно меняется. И меняется не у нас, а меняется глобально, во всем мире. Наступает ситуация, которую, наверное, доселе мировая экономика, по крайней мере, в новейшей и в новой истории, еще не испытывала – обрушение всего и вся», – добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что в первую очередь падение затронуло «экономику как базис». «Европейские города пустые, по которым ездят машины с мигалками, люди в скафандрах, марширующие по китайским улицам. Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», – отметил Песков.

По его мнению, можно констатировать, что мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. При этом, как считает представитель Кремля, нужно признать, что в России «все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил».

Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей.