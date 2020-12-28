В Госдуме отреагировали на заявление Швеции о «российских вызовах» евробезопасности

Скандинавия тоже заразилась вирусом русофобии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы МИД Швеции Анн Линде о вызовах евробезопасности.

«Необычно слышать подобные заявления от представителя страны, которая уже больше 100 лет заявляет о своем нейтралитете, а тут вдруг озаботилась делами в Крыму и на Донбассе. Видимо, и в Скандинавии заразились вирусом русофобии», – сказал Бальбек РИА «Новости».

По его мнению, если бы в Крыму и в Донецке «украинские каратели устраивали репрессии, реками лилась кровь», то глава МИД Швеции Анн Линде громче всех кричала бы о нейтралитете своей страны.

«Европейская безопасность в ее понимании – это гонения на русский народ, разруха на территории нашей страны, произвол иностранцев, гражданская война... Вот тогда Европа, по ее мнению, может спать спокойно. Так что пусть заявляет что хочет, а мы будем жить так, как считаем нужным, другого пути нет», – отметил Бальбек.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией наиболее явными вызовами европейской безопасности.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.