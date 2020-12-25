Зеленский пообещал призвать на войну с Россией все население Украины

В случае военного столкновения с Россией будет мобилизовано все население Украины, заявил президент республики Владимир Зеленский, выразив надежду, что войны не произойдет.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать. Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – сказал Зеленский журналу «Фокус».

Ранее украинский лидер заявил, что хотел бы провести «глобальный» разговор с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.

В сентябре Зеленский заявил, что ведет ограниченную коммуникацию с Путиным, но она имеет предметный характер. До этого он заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.