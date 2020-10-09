Граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Киргизии

Граждане России не пострадали в ходе произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

«Данных о пострадавших во время произошедших в Бишкеке событий гражданах России не поступало», – передает ТАСС слова Харченко.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.