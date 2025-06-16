Юбилей «Артека» собрал более 3 тыс. детей и гостей из 29 стран

Tекст: Валерия Городецкая

Торжества по случаю векового юбилея «Артека» прошли 16 июня на девяти костровых площадях лагеря, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 3 тыс. участников из всех регионов России и 29 других государств приняли участие в праздничных событиях. На главной костровой площади подняли флаги России, Международного детского центра и лагеря «Морской», подчеркнув единство и преемственность традиций.

Особым моментом стало чтение письма артековцев 1975 года, написанного к 50-летию лагеря. В ответ современные участники заложили капсулу времени с посланиями для будущих поколений, которую откроют в 2125 году.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко поздравил ребят и отметил: «От всех нас, от наших общих достижений зависят настоящее и будущее России! Уверен, вы уедите из «Артека» с уверенностью, что сможете сделать этот мир лучше».

Праздничные мероприятия завершатся грандиозным концертом на «Артек-Арене» и торжественной клятвой артековцев о сохранении дружбы и верности лагерным традициям.