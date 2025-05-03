Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Минобороны: Черноморский флот уничтожил 23 морских дрона ВСУ
Российские военные в течение суток нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что за последние сутки Черноморский флот уничтожил 23 украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.
Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России ликвидировано семь управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд систем HIMARS американского производства и 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.
Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.