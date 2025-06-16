Нетаньяху опроверг сообщения о готовности Ирана к переговорам по ядерной программе

Израильский премьер заявил о фиктивности переговоров Ирана по ядерной программе

Tекст: Денис Тельманов

Нетаньяху прокомментировал публикацию The Wall Street Journal в интервью телеканалу ABC News, передает ТАСС. Премьер-министр Израиля заявил, что сообщения о готовности Ирана прекратить боевые действия и вернуться к обсуждению ядерной программы не соответствуют действительности.

«Я не удивлен. Они хотят продолжить эти фиктивные переговоры, в ходе которых они лгут, обманывают и водят США за нос. И у нас есть очень надежная разведывательная информация об этом», – сказал он.

По словам Нетаньяху, Иран продолжает наращивать ядерный потенциал и баллистические ракеты, которые, как утверждает премьер, применяются против израильского населения. Он также подчеркнул, что Тегеран под прикрытием переговоров создает две экзистенциальные угрозы для Израиля и добавил: «Этому не бывать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные призвали жителей города Бней-Брак срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла масштабную серию ударов против мощностей по производству оружия в Иране.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля. Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.