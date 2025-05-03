Эксперт Степанов указал на провокацию Британии в атаке дронов и ракет на Крым

Tекст: Вера Басилая

По словам Степанова, комбинированная атака Киева на Крым является провокацией с участием Британии, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что использование высокоточных ракет Storm Shadow при атаке на Крым указывает на увеличение поставок этого вооружения Британией. Он добавил, что носители этих ракет, истребители F-16, могут базироваться в соседних с Россией странах НАТО.

Степанов подчеркнул, что атака стала частью эскалационной стратегии Запада на фоне предстоящего перемирия и терактов с применением FPV-дронов против гражданских объектов в Крыму.

Он обратил внимание на кардинальные изменения в концепции ведения боевых действий в Черноморской зоне. По его словам, эффективное противодействие атакам с моря возможно только за счет массового внедрения российских безэкипажных комплексов, эшелонированных сетей дронов и новых систем мониторинга. В частности, аналогичные решения уже внедряются в Китае, где эсминцы получают дополнительные рубежи защиты от дронов.

Степанов отметил важность создания системы раннего предупреждения, распределенной сети датчиков и мобильных комплексов визуального контроля для своевременного обнаружения угроз. Также, по его мнению, все это должно поддерживаться авиацией, барражирующими боеприпасами и космическими средствами слежения. Ключевым шагом эксперт считает полное закрытие морского пространства для любой активности с северного Причерноморья, что особенно важно в преддверии туристического сезона в Крыму.

Напомним, российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров.

Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

Системы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины были зафиксированы над Крымом.