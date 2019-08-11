Захарова сыронизировала по поводу планов Киева вернуть Донбасс силами полиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Нацполиции Украины о том, что почти 800 полицейских будут задействованы в «восстановлении государственного суверенитета» над территориями провозглашенных республик Донбасса.

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские – беспилотники?» – написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, Киев еще в 2014 году официально снял с себя ответственность за мирных жителей, проживающих в зоне конфликта в Донбасса. Президент Украины, которым на тот момент был Петр Порошенко, предписал прекратить обслуживание банковских счетов. К концу года украинские власти прекратили бюджетные выплаты, банковское обслуживание и пассажирские перевозки по железной дороге на неподконтрольной им части Донбасса.

Между тем в субботу стало известно, что командование ВСУ перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП). Кроме того, украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.

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