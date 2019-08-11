Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям

Командование украинской операции объединенных сил направило к линии разграничения в Донбассе снайперов, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям, заявил руководитель пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов процитировал инструкцию, в которой содержатся указания к снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения, передает «Донецкое агентство новостей».

При этом в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо, обратил внимание Безсонов, подчеркнув, что такие действия не только направлены на активизацию военных действий, но и противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.

В субботу стало известно, что командование ВСУ перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП). Днем ранее в Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе. Перед этим глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.

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