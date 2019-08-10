В ЛНР сообщили о переброске украинскими силовиками танков, гаубиц и БМП в зону конфликта

Командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП), заявил представитель управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Филипоненко заявил, что «разведкой отмечено прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое», передает агентство Луганскинформцентр.

Он отметил, что киевские силовики продолжают использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли район поселка городского типа Калиново в ЛНР.

Накануне в Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей. После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу.

До этого стало известно, что подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям под Мариуполем.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.

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