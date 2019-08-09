В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.

«Нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется «Нормандская четверка», Украина прекращает свое участие в Минском процессе», – сказал Бессмертный, передает «ФАН».

Он также заявил, что необходимо закрыть пункты въезда-выезда и прекратить переход людей и перевоз товаров через КПП. Бессмертный подчеркнул, что в Донбассе необходимо действовать жестко и открывать огонь «по заранее пристреленным объектам».

Представитель Киева добавил, что в Донбассе нужно использовать боевые, военные, экономические и гуманитарные инструменты. Он пояснил, что ситуация с гибелью бойцов ВСУ будет проходить обсуждение 21 августа на следующих переговорах в Минске.

Напомним, минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика. Также стало известно, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.

После этого президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.