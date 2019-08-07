В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского

В Кремле подтвердили, что в среду прошел телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президенты в ходе беседы условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран акцентировали важность соблюдения установленного с 21 июля перемирия в Донбассе и разведения сил и средств от линии разграничения.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», – говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой, по его словам, беседа была посвящена ситуации в Донбассе и возвращению украинских заключенных. Он отметил, что позвонил в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика. Также стало известно, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.