Глава ДНР заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков

В случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе Донецкая народная республика (ДНР) готова симметрично ответить на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по [населенному пункту] Коминтерново были выпущены снаряды калибра 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. В случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ», – цитирует Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР также призвал наблюдателей, которые работают в зоне конфликта, немедленно вмешаться в ситуацию и добиться от украинской стороны выполнения обязательств.

Ранее в пятницу в Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей.

Напомним, в среду глава провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу. Днем ранее стало известно, что подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям под Мариуполем.

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