Глава ЛНР обвинил Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ни одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу до сих пор не выполнено.

«На сегодняшний день у Владимира Зеленского есть все шансы принести мир на Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину», - заявил Пасечник в ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов Украины, сообщает РИА «Новости».

Глава ЛНР на данный момент не может дать точный прогноз по поводу политики нового украинского президента. «Обещаний очень много, но на сегодняшний день ни одно из них пока что не выполнено», – отметил Пасечник.

Ранее Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью украинских военных в Донбассе. Также Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возможной встрече.

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