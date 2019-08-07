Зеленский заявил о договоренности с Путиным о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата», сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата». Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне», – сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что лидеры стран обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской.

Во вторник Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой, по его словам, беседа была посвящена ситуации в Донбассе и возвращению украинских заключенных. Он отметил, что позвонил в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран и раскрыли детали диалога.