Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР).

«Обстрелу подвергся район села Калиново», – приводит ЛуганскИнформЦентр слова представителя народной милиции. По его данным, огонь вели из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Начальник пресс-службы оборонного ведомства Луганской народной республики Яков Осадчий выразил мнение, что Вооруженные силы Украины пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, передает РИА «Новости».

«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага», – подчеркнул Осадчий.

«Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутого перемирия», – заявили в оборонном ведомстве республики.

Накануне в Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей. После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе.

В среду глава провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в полном невыполнении обещаний по Донбассу. Днем ранее стало известно, что подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям под Мариуполем.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня. Однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.

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