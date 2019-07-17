Беглов потребовал привлекать организаторов незаконных свалок к уголовной ответственности

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках инспекционного объезда Невского района обратил внимание на несанкционированную свалку в Усть-Славянке и предложил привлекать виновных к уголовной ответственности.

«Все должны понять, что такого беспорядка больше не будет. Будут нести не только административную ответственность, но и уголовную. Надо в СМИ сделать соответствующее заявление, что при таких стихийных свалках люди будут нести уголовную ответственность», – заявил Беглов, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

В настоящее время территорию очищают от мусора, перекрыт один из въездов и установлена система фотофиксации. Врио губернатора распорядился дополнительно установить плакаты с предупреждением о виденаблюдении.

Врио губернатора также отметил, что из-за желания некоторых недобросовестных организаций город вынужден тратить миллионы на наведение порядка. По его словам, размер средств, необходимых на рекультивацию земли после свалки, сравним с затратами на один детский сад.

Кроме того, Беглов проинспектировал рекреационные работы вокруг Ивановского карьера и поручил очистить акваторию водоема, открытие сада вокруг которого запланировано на сентябрь, пишут «Невские новости».

Также в рамках инспекции в Невском районе Беглов ознакомился с работой системы «Бережливая поликлиника» в городской поликлинике №87. Врио градоначальника напомнил, что переход на электронные карты пациентов должен происходить во всем городе.

«Надо нам эту работу продолжить. Сперва мы переводим всех детей, начиная с родильного дома. И взрослых к 2021 году мы должны будем перевести по всему городу», – заявил он.

На прошлой неделе Беглов проверил, как выполняются его поручения после апрельского объезда Фрунзенского района.