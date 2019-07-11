Беглов проинспектировал выполнение апрельских поручений по благоустройству

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проверил, как выполняются его поручения после апрельского объезда Фрунзенского района.

Глава города проинспектировал социальную инфраструктуру у многоэтажного жилого комплекса «София», сообщается на сайте администрации Петербурга. Здесь не было учреждений здравоохранения, и жителям приходилось обращаться за помощью в поликлинику №56, которая расположена далеко.

За счет средств федерального бюджета, которые были выделены Петербургу на социальные объекты, город выкупил помещение для центра врачей общей практики на Южном шоссе, д.53, корп.3.

В нем будут принимать участковые терапевты, хирург, невролог, отоларинголог и офтальмолог. В соседнем доме на средства городского бюджета было выкуплено, отремонтировано и оснащено оборудованием помещение для педиатрического отделения. Открыть две площадки офиса врачей общей практики планируется к 1 сентября 2019 года. К этой же дате в ЖК «София» будет открыт новый детский сад с бассейном. Практически готова и новая школа, которая примет учеников в сентябре 2020 года.

Александр Беглов ответил на вопросы жителей квартала и дал ряд поручений по решению конкретных проблем. В частности, профильным вице-губернаторам и комитетам поручено до июля 2020 года завершить разработку проекта реконструкции Южного шоссе. Новую четырехполосную трассу с остановками общественного транспорта, светофорами и пешеходными переходами планируется открыть в 2022 году.

До конца 2019 года планируется закончить 1-й этап благоустройства Парка Героев-Пожарных. По просьбе представителей военно-патриотической общественной организации будет рассмотрен вопрос создания интерактивного комплекса «Ижорский оборонительный рубеж» на пустующей территории так называемых «Антенных полей».

Также глава города дал поручение разобраться с ливневой канализацией в одном из проездов на территории ЖК «София» – там после дождей образуются глубокие лужи.

Также Беглов проинспектировал ход работ по благоустройству территории рядом с новой станцией метро «Проспект Славы». К 15 августа здесь должно быть все готово – подземный пешеходный переход, подъезды к станции, пешеходные дорожки.